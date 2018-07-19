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Гатилов: саммит РФ — США в Хельсинки сыграл важную роль для сирийского урегулирования
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Гатилов: саммит РФ — США в Хельсинки сыграл важную роль для сирийского урегулирования 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 19 июля. Саммит РФ — США в Хельсинки сыграл важную роль для продвижения сирийского урегулирования — Гатилов.
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