Трамп рассказал об угрозе Третьей мировой войны из-за Черногории

"Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война", — заявил Трамп.

По мнению американского лидера, ВС США не должны защищать Черногорию, так как «она даже не платит». Однако по уставу альянс должен защитить Черногорию в случае военного конфликта.