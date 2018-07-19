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Трамп рассказал об угрозе Третьей мировой войны из-за Черногории
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Трамп рассказал об угрозе Третьей мировой войны из-за Черногории 

ТВ Центр 59 минут назад
Фото: ТВ Центр
Президент США Дональд Трамп предположил, что третья мировая война может начаться из-аз Черногории, передает РИА Новости.
"Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война", — заявил Трамп.
По мнению американского лидера, ВС США не должны защищать Черногорию, так как «она даже не платит». Однако по уставу альянс должен защитить Черногорию в случае военного конфликта.
В июне 2017 года Черногория стала 29-м членом НАТО.
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