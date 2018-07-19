Россия готовит ответные санкции против Украины 

Москва может ввести антиукраинские санкции в отношении 100 юридических лиц и нескольких сотен физических. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, российская сторона хочет заблокировать активы политиков, чиновников и крупных бизнесменов, а также запретить выводить капитал. Разработанные предложения с ограничительными мерами против Украины будут представлены к 1 августа. По словам одного из федеральных чиновников, проект указа президента будет конкретным, но оставит поле для маневра. Также подчеркивается, что санкции будут «зеркальным ответом» на меры Киева. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз решил ввести индивидуальные санкции против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.