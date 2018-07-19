СМИ: Россия собирается ввести санкции против Украины 

Стало известно, что правительство РФ занимается разработкой санкций в отношении «незалежной». Сообщается, что ограничения коснутся сотен физических и юридических лиц, крупных бизнесменов и чиновников.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Белом доме, одни из предполагаемых мер — блокировка активов в РФ и запрет на вывод капитала. Отвечает за составление списка Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Все должно быть готово к 1 августа.
По словам источника издания, введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 4 июня. Также подчеркивается, что действия России — это «зеркальный ответ» на аналогичные шаги со стороны Украины.
Ранее «СП» сообщала, что продление санкций по Крыму решили поддержать еще пять стран. Среди них три страны — партнера ЕС, а также Украина и Грузия. Соответствующее решение принято Советом ЕС накануне, 18 июня.
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