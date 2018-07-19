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Трамп призвал Эрдогана освободить задержанного в Турции пастора
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Трамп призвал Эрдогана освободить задержанного в Турции пастора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти Турции как можно скорее освободить задержанного в этой стране американского пастора.
Евангелический пастор Эндрю Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года. Анкара обвиняет его в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В среду суд постановил оставить его под стражей.
"Полный позор, что Турция не освободит уважаемого пастора из тюрьмы. (Президент Турции Тайип) Эрдоган должен что-то сделать, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца. Он не сделал ничего плохого, и он нужен своей семье", — написал Трамп в Twitter.
В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона. В сентябре Эрдоган предложил США выдать турецким властям в обмен на Брансона оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года.
Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, среди которых оказался Брансон, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
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