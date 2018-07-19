Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным противником США

По словам Рея, российская сторона попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году и по-прежнему продолжает «злоумышленные операции» для виляния на США «с целью посеять раскол и разногласия» в США.

"С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением", — заявил Рей.

Он добавил, что такие попытки предпринимают и другие страны, но Россия является «наиболее агрессивным игроком».