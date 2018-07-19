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Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным противником США
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Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным противником США 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что российская сторона якобы продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью NBC.
По словам Рея, российская сторона попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году и по-прежнему продолжает «злоумышленные операции» для виляния на США «с целью посеять раскол и разногласия» в США.
"С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением", — заявил Рей.
Он добавил, что такие попытки предпринимают и другие страны, но Россия является «наиболее агрессивным игроком».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о личной ответственности Путина за «вмешательство России» в выборы.
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