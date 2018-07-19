США аннулировали визу главы американского подразделения PDVSA Citgo 

МЕХИКО, 19 июл /ПРАЙМ/. США аннулировали визу главы американского подразделения Petroleos de Venezuela Citgo Petroleum Асдрубаля Чавеса, двоюродного брата бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщило агентство Блумберг.
Отзыв визы не повлияет на работу компании, заявила Citgo, которой принадлежит три нефтеперерабатывающих завода в США мощностью 749 тысяч баррелей в день. Число сотрудников компании составляет 3500 человек.
Президент США неоднократно вводил санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране, в санкционный список США входит по меньшей мере 48 граждан Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро. В мае президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
Как сообщалось, 49,9-процентная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".