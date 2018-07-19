США аннулировали визу главы американского подразделения PDVSA Citgo

Отзыв визы не повлияет на работу компании, заявила Citgo, которой принадлежит три нефтеперерабатывающих завода в США мощностью 749 тысяч баррелей в день. Число сотрудников компании составляет 3500 человек.

Президент США неоднократно вводил санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране, в санкционный список США входит по меньшей мере 48 граждан Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро . В мае президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.