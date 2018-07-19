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Афганские СМИ сообщили о гибели американских военных
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Афганские СМИ сообщили о гибели американских военных 

News.ru 39 минут назад
Афганские СМИ сообщают о гибели военных США в результате нападения «Талибана».
Атака была произведена в населённом пункте Зиулат.
По информации канала Directorate 4, ВВС США нанесли в ответ авиаудар по зданию школы. Там по их данным там находились талибы, данных о жертвах этой бомбардировки нет.
При этом, как пишет канал, боевики «Талибана» выпустили несколько отчетов о последних нападениях, ни ни в одном их них не упоминается о смерти американских военных.
Но после того ВВС США нанесли удар по школе, боевики опубликовали фотографии разрушений и заявили, что американские военнослужащие действительно были ими убиты.
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