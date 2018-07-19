Афганские СМИ сообщили о гибели американских военных

Афганские СМИ сообщают о гибели военных США в результате нападения «Талибана»

Атака была произведена в населённом пункте Зиулат.

По информации канала Directorate 4, ВВС США нанесли в ответ авиаудар по зданию школы. Там по их данным там находились талибы, данных о жертвах этой бомбардировки нет.

При этом, как пишет канал, боевики «Талибана» выпустили несколько отчетов о последних нападениях, ни ни в одном их них не упоминается о смерти американских военных.

Но после того ВВС США нанесли удар по школе, боевики опубликовали фотографии разрушений и заявили, что американские военнослужащие действительно были ими убиты.