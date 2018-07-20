Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости Пентагон сообщил в пятницу, что выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону, летальные вооружения в списке не упоминаются.

Выделение средств было запланировано в бюджете США на 2018 финансовый год.

Министерство обороны объявляет, что предоставит 200 миллионов долларов Украине на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении. Всего поддержка США Украине в области обороны превысила с 2014 года 1 миллиард долларов, уточнили в американском минобороны.

Выделенные средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и безопасной связи, приборы ночного видения, военно-медицинские цели.

Расписание поставок в соответствии с принятым решением будет определено позже, уточнили в Пентагоне.