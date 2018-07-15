СМИ: запасной самолет Трампа приземлился в Таллине

Сам Трамп 15 июля прилетел в Хельсинки на Boeing 747 Air Force One.

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