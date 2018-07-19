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В Белом доме снова заявили о вмешательстве РФ в выборы в конгресс США
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В Белом доме снова заявили о вмешательстве РФ в выборы в конгресс США 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
В Америке снова заявили об угрозе вмешательства России в выборы в конгресс. Однако администрация президента Дональда Трампа делает все, чтобы это предотвратить, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.
— Мы считаем, что угроза со стороны РФ по-прежнему есть, и мы предпринимаем все усилия, чтобы предотвратить вмешательство в выборы, — заявила она.
Примечательно, что расследование «вмешательства» России в американские выборы спецпрокурор Роберт Мюллер ведет уже больше года. Однако никаких доказательств этому приведено пока не было.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп доверяет выводам спецслужб США о «вмешательстве» России в выборы.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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