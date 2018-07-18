Ещё
СМИ узнали о попытке Тимошенко попасть на саммит Россия-США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о попытке Тимошенко попасть на саммит Россия-США 

News.ru 37 минут назад
Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко пыталась попасть на саммит президентов США и России через американских лоббистов.
Украинское издание «Главком» со ссылкой на письмо представителя лоббистской компании The Livingstone Group Боба Ливингстона сообщило, что Тимошенко планировала посетить Вашингтон в середине июля для «улучшения связей между США и Украиной».
Кроме того, Ливингстон также отметил в письме, что украинский политик была готова приехать в Хельсинки, где проходила встреча Путина и Трампа, если это будет полезным. Соответствующее письмо опубликовано в департаменте юстиции США.
В свою очередь сама Тимошенко назвала письмо фальшивкой. «Мы будем искать этих людей, будем опровергать эту информацию и будем требовать, чтобы они также ее опровергли. Никаких контрактов мы не подписывали», — сказала депутат.
News.ru: последние новости
Пять государств согласились продлить санкции по Крыму Президент Колумбии попросил Трампа повлиять на Путина Эксперт о критике Brexit: Трамп против многосторонних союзов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать204
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»75
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры264
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа64
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение