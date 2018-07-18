СМИ узнали о попытке Тимошенко попасть на саммит Россия-США

Украинское издание «Главком» со ссылкой на письмо представителя лоббистской компании The Livingstone Group Боба Ливингстона сообщило, что Тимошенко планировала посетить Вашингтон в середине июля для «улучшения связей между США и Украиной ».

Кроме того, Ливингстон также отметил в письме, что украинский политик была готова приехать в Хельсинки , где проходила встреча Путина и Трампа, если это будет полезным. Соответствующее письмо опубликовано в департаменте юстиции США.

В свою очередь сама Тимошенко назвала письмо фальшивкой. «Мы будем искать этих людей, будем опровергать эту информацию и будем требовать, чтобы они также ее опровергли. Никаких контрактов мы не подписывали», — сказала депутат.