Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, заявил российский посол

"Нам, дипломатам, которые работают на этом фронте, надо не рассуждать, а просто выполнять четко, что сказал наш президент. Для меня все понятно: мы открыты к диалогу с США, все зависит от того, насколько Соединенные Штаты Америки будут готовы на реализацию тех устных договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом", — сказал Антонов.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.