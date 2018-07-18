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Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, заявил российский посол
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Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, заявил российский посол 

РИА Новости 8 часов назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с США, все зависит от готовности Вашингтона выполнять договоренности, достигнутые в ходе встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нам, дипломатам, которые работают на этом фронте, надо не рассуждать, а просто выполнять четко, что сказал наш президент. Для меня все понятно: мы открыты к диалогу с США, все зависит от того, насколько Соединенные Штаты Америки будут готовы на реализацию тех устных договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом", — сказал Антонов.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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