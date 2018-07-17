Трамп рассказал о «хороших выводах» после встречи с Путиным 

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что, по его мнению, к концу встречи с президентом России Владимиром Путиным им удалось прийти к хорошим выводам.
«У нас была долгая встреча. Это была хорошая встреча. Мы обсудили столько разных вещей, включая ядерную проблематику, включая войну и мир, включая экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили многое … И в конце этой встречи, думаю, мы пришли ко многим хорошим выводам» — сказал Трамп.
Президент США добавил, что выводы касались, в том числе, и Израиля, однако не стал раскрывать подробностей.
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе совместной пресс-конференции Путин назвал состоявшиеся переговоры успешными и полезными.