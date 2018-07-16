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Трамп нашел замену российскому газу в ЕС
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В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Трамп нашел замену российскому газу в ЕС 

News.ru 16 июля 2018
Американский сжиженный природный газ (СПГ) на европейском рынке будет сильным конкурентом российскому трубопроводному топливу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки.
«Мы должны конкурировать с трубопроводом и мы будем конкурировать успешно, хотя есть некоторые у них преимущества. Я обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель в жестких тонах, но я также знаю, в чем тут суть дела — у них есть близкий источник», — цитирует Трампа РИА «Новости».
Американский президент отметил, что США станут сильными конкурентами России.
На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что природный газ из США сможет конкурировать по цене с ресурсами из России на европейском рынке. Вашингтон нашел способ уменьшить его стоимость на 50%. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США пытаются заставить Европу покупать американский СПГ. Он назвал противостояние США постройке газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.
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