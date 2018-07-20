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Глава разведки США считает, что РФ не хочет и не может повлиять на действия Ирана в Сирии
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Глава разведки США считает, что РФ не хочет и не может повлиять на действия Ирана в Сирии 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Россия не обладает ни желанием, ни возможностями повлиять на действия Ирана в Сирии. С таким утверждением выступил в четверг директор национальной разведки США Дэниел Коутс на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).
Ему был задан вопрос, считает ли он, что Россия «обладает достаточным влиянием» для того, чтобы заставить поддерживаемые Ираном силы покинуть территорию Сирии. О возможности заключения такой договоренности между РФ и США ранее сообщали американские СМИ.
По словам Коутса, разведслужбы США считают «маловероятным, что у России есть желание и возможность» для того, чтобы «противостоять иранским решениям и влиянию» в Сирии.
По версии главы нацразведки, России в таком случае «пришлось бы принять на себя значительно большие обязательства с военной, экономической точек зрения». «Мы не считаем, что они (РФ — прим. ТАСС) желают сделать это», — сказал Коутс. Трансляция его выступления велась на сайте форума.
В четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что Пентагон пока не получал никаких новых распоряжений относительно потенциального сотрудничества с ВС РФ в Сирии после встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Саммит РФ — США прошел 16 июля. Это были первые полноформатные российско-американские переговоры со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты лидеров США и РФ проходили на полях многосторонних встреч.
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