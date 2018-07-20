Глава разведки США считает, что РФ не хочет и не может повлиять на действия Ирана в Сирии

Ему был задан вопрос, считает ли он, что Россия «обладает достаточным влиянием» для того, чтобы заставить поддерживаемые Ираном силы покинуть территорию Сирии. О возможности заключения такой договоренности между РФ и США ранее сообщали американские СМИ.

По словам Коутса, разведслужбы США считают «маловероятным, что у России есть желание и возможность» для того, чтобы «противостоять иранским решениям и влиянию» в Сирии.

По версии главы нацразведки, России в таком случае «пришлось бы принять на себя значительно большие обязательства с военной, экономической точек зрения». «Мы не считаем, что они (РФ — прим. ТАСС) желают сделать это», — сказал Коутс. Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Саммит РФ — США прошел 16 июля. Это были первые полноформатные российско-американские переговоры со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты лидеров США и РФ проходили на полях многосторонних встреч.