Трамп рассказал о «хороших выводах» на встрече с Путиным

"Я думаю, что к концу встречи мы пришли ко многим очень хорошим выводам", — сказал Трамп.

Украину. Также он заявил, что он обсудил с Путиным «очень многое», включая распространение ядерного оружия, войны, мир, экономику, Сирию

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Путиным имеет большое значение для всего мира. Он отметил, что предпочтет рискнуть своей политической репутацией, чем миром.