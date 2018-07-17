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Трамп рассказал о «хороших выводах» на встрече с Путиным
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Трамп рассказал о «хороших выводах» на встрече с Путиным 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что во время диалога с российским коллегой Владимиром Путиным они пришли к «хорошим выводам».
"Я думаю, что к концу встречи мы пришли ко многим очень хорошим выводам", — сказал Трамп.
Также он заявил, что он обсудил с Путиным «очень многое», включая распространение ядерного оружия, войны, мир, экономику, Сирию и Украину.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки.
Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Путиным имеет большое значение для всего мира. Он отметил, что предпочтет рискнуть своей политической репутацией, чем миром.
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