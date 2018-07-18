Трамп: США не являются «мишенью для России»

Трамп отказался считать США мишенью для России

Отметим, что в США резко раскритиковали Россию после того, как на кадрах видеоролика о современном российском вооружении, который президент России Владимир Путин показал в ходе послания Федеральному собранию, ракеты якобы оказались нацелены на полуостров, по очертаниям соответствующий американскому штату Флорида.

Накануне Путин подчеркнул, что на карте не было ни слова «Флорида», ни географической привязки к этому штату.