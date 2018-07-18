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К решению ЕС об ограничительных мерах по Крыму присоединились новые страны
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К решению ЕС об ограничительных мерах по Крыму присоединились новые страны 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЧЕРНОГОРИЯ, АЛБАНИЯ, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА И ГРУЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ЕС О ПРОДЛЕНИИ НА ГОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО КРЫМУ — ДИПСЛУЖБА ЕС
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