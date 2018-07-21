Мэттис: США нужно иметь возможность выводить из-под санкций страны, закупающие оружие у РФ

"Поскольку мы налагаем [на Россию] необходимые и заслуженные ограничения за их пагубное поведение, предоставление госсекретарю полномочий по исключению из [санкционных списков, предусмотренных] CAATSA является необходимым", — полагает Мэттис.

Как считает глава Пентагона, такие меры «позволят странам строить более близкие отношения с США в сфере безопасности в тот момент, когда они продолжают выходить из зависимости от российской военной техники». Министр утверждает, что США должны «усилить своих партнеров в ключевых регионах», а не «оставлять им другого выбора, кроме как обращаться к России».