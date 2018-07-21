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Мэттис: США нужно иметь возможность выводить из-под санкций страны, закупающие оружие у РФ
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Мэттис: США нужно иметь возможность выводить из-под санкций страны, закупающие оружие у РФ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео должен иметь возможность выводить покупающие у России вооружения страны из-под санкций, предусмотренных положениями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса.
"Поскольку мы налагаем [на Россию] необходимые и заслуженные ограничения за их пагубное поведение, предоставление госсекретарю полномочий по исключению из [санкционных списков, предусмотренных] CAATSA является необходимым", — полагает Мэттис.
Как считает глава Пентагона, такие меры «позволят странам строить более близкие отношения с США в сфере безопасности в тот момент, когда они продолжают выходить из зависимости от российской военной техники». Министр утверждает, что США должны «усилить своих партнеров в ключевых регионах», а не «оставлять им другого выбора, кроме как обращаться к России».
Закон об усилении режима санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР был принят Конгрессом США, а затем подписан президентом Дональдом Трампом летом 2017 года. Документ позволяет американским властям вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок. Конкретный их объем в законе не обозначен, соответствующее решение должен принимать Госдепартамент. Представители администрации США публично заверяли, что им удалось помешать России заключить контракты на несколько миллиардов долларов.
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