Огромная расщелина между Россией и США стала меньше — посол РФ в Вашингтоне

«Я видел, что господин Трамп слушает Владимира Владимировича. Это абсолютно не значит, что Дональд Трамп со всем согласен, что высказывал Владимир Владимирович. Но мне показалось, что та огромная расщелина в понимании проблем как двусторонних отношений, так и международных проблем стала чуть-чуть меньше», — заявил Антонов.

По словам Антонова, несмотря на всю широту обсужденных на переговорах проблем, американских журналистов интересовал лишь один вопрос — «вмешательство» России в президентские выборы в США.

«Сколько не было бы подозрений, главное наше требование — факты на стол. Об этом четко и ясно сказал Владимир Владимирович Путин», — заявил Антонов.

По словам посла, и сам Трамп после встречи с Путиным подвергается колоссальному давлению — сенаторы уже призвали начать расследование, о чем именно беседовали два президента.