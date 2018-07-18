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Огромная расщелина между Россией и США стала меньше — посол РФ в Вашингтоне
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Огромная расщелина между Россией и США стала меньше — посол РФ в Вашингтоне 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Посол России в Вашингтоне прокомментировал встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры президентов России и США, прошедшие в минувший понедельник в Хельсинки.
«Я видел, что господин Трамп слушает Владимира Владимировича. Это абсолютно не значит, что Дональд Трамп со всем согласен, что высказывал Владимир Владимирович. Но мне показалось, что та огромная расщелина в понимании проблем как двусторонних отношений, так и международных проблем стала чуть-чуть меньше», — заявил Антонов.
По словам Антонова, несмотря на всю широту обсужденных на переговорах проблем, американских журналистов интересовал лишь один вопрос — «вмешательство» России в президентские выборы в США.
«Сколько не было бы подозрений, главное наше требование — факты на стол. Об этом четко и ясно сказал Владимир Владимирович Путин», — заявил Антонов.
По словам посла, и сам Трамп после встречи с Путиным подвергается колоссальному давлению — сенаторы уже призвали начать расследование, о чем именно беседовали два президента.
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