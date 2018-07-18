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В США утверждают, что Бутина общалась с российской разведкой
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В США утверждают, что Бутина общалась с российской разведкой 

РИА Новости 25 минут назад
РИА НОВОСТИ. ОБВИНЕНИЕ В США УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЗАДЕРЖАННАЯ ЗА ШПИОНАЖ БУТИНА ОБЩАЛАСЬ С РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКОЙ
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