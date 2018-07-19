Трамп заявил о желании повторно встретиться с Путиным

Первая встреча двух лидеров состоялась в минувший понедельник в Хельсинки

По мнению американского президента, все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, могут быть решены.

Трамп рассказал о планах обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля , тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество. Также он хочет затронуть ситуацию на Украине , Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.