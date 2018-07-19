Трамп заявил о желании повторно встретиться с Путиным 

Первая встреча двух лидеров состоялась в минувший понедельник в Хельсинки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.
По мнению американского президента, все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, могут быть решены.
Трамп рассказал о планах обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество. Также он хочет затронуть ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.