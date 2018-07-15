Трамп надеется на улучшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что допустили хакерскую атаку со стороны России . Глава государства также выразил надежду на то, что Соединённые Штаты смогут подружиться с Россией.

«Они пытались атаковать не только сайт Комитета Демократический партии, но и Республиканской партии », — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на это, он рассчитывает на то, чтобы помириться с Россией. При этом Трамп не уверен, что это получится сделать.