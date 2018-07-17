Трамп о диалоге с Путиным: «Я считаю, мы потрясающе провели время» 

Американский лидер рассказал, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин был очень силен.
Поделившись своими впечатлениями о встрече с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что он и Владимир Путин пришли к важным совместным выводам.
Дональд Трамп добавил:
— Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину.
Более того, обсуждались и решения по поводу политической ситуации в Израиле.
Напомним, ранее лидер США называл встречу с президентом России «хорошим началом». Согласно его словам, Вашингтон действительно рассчитывает на «дружбу, сотрудничество и мир» с Кремлем.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки — это была первая полноформатная встреча двух лидеров. В общей сложности беседа составила 4 часа, хотя ранее в Сети было опубликовано расписание, согласно которому диалог должен был занять около трех часов.
После встречи Путин сообщил, что российская и американская стороны прошлись почти по всем вопросам двусторонних отношений, международных споров, а также частично достигли договоренностей.