Трамп о диалоге с Путиным: «Я считаю, мы потрясающе провели время»

Поделившись своими впечатлениями о встрече с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что он и Владимир Путин пришли к важным совместным выводам.

Украину. — Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию

Более того, обсуждались и решения по поводу политической ситуации в Израиле

Напомним, ранее лидер США называл встречу с президентом России «хорошим началом». Согласно его словам, Вашингтон действительно рассчитывает на «дружбу, сотрудничество и мир» с Кремлем.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки — это была первая полноформатная встреча двух лидеров. В общей сложности беседа составила 4 часа, хотя ранее в Сети было опубликовано расписание, согласно которому диалог должен был занять около трех часов.

После встречи Путин сообщил, что российская и американская стороны прошлись почти по всем вопросам двусторонних отношений, международных споров, а также частично достигли договоренностей.