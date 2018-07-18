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Мэй надеется, что США продолжат поддерживать линию Лондона по Солсбери в отношении РФ
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Мэй надеется, что США продолжат поддерживать линию Лондона по Солсбери в отношении РФ 

Говорит Москва 56 минут назад
Тереза Мэй напомнила, что в Британии от контакта с нервно-паралитическим веществом умер человек и добавила, что этот вопрос она обсуждала с Дональдом Трампом.
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