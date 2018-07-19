Российского посла не пустили в захваченную дипсобственность в США 

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что его не допускают в захваченную российскую дипломатическую собственность в США.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, диалог между сторонами идёт плохо.
«На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть», — сказал Антонов, комментируя возможность посещения захваченной российской дипсобственности.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона в настоящий момент готовится к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъёме дипсобственности России в США.