Российского посла не пустили в захваченную дипсобственность в США

США Посол России Анатолий Антонов заявил, что его не допускают в захваченную российскую дипломатическую собственность в США.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, диалог между сторонами идёт плохо.

«На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть», — сказал Антонов, комментируя возможность посещения захваченной российской дипсобственности.