Трамп надеется на улучшение отношений с Россией 

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что допустили хакерскую атаку со стороны России. Глава государства также выразил надежду на то, что Соединённые Штаты смогут подружиться с Россией.
«Они пытались атаковать не только сайт Комитета Демократический партии, но и Республиканской партии», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на это, он рассчитывает на то, чтобы помириться с Россией. При этом Трамп не уверен, что это получится сделать.
Ранее Трамп прилетел в Хельсинки, где 16 июля состоится саммит с Владимиром Путиным. Трамп отправился в столицу Финляндии из шотландского аэропорта Глазго Прествик.