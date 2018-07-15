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Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
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Трамп надеется на улучшение отношений с Россией 

News.ru 15 июля 2018
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что допустили хакерскую атаку со стороны России. Глава государства также выразил надежду на то, что Соединённые Штаты смогут подружиться с Россией.
«Они пытались атаковать не только сайт Комитета Демократический партии, но и Республиканской партии», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на это, он рассчитывает на то, чтобы помириться с Россией. При этом Трамп не уверен, что это получится сделать.
Ранее Трамп прилетел в Хельсинки, где 16 июля состоится саммит с Владимиром Путиным. Трамп отправился в столицу Финляндии из шотландского аэропорта Глазго Прествик.
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