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Позиции России и США по СВПД расходятся, заявил Антонов
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Позиции России и США по СВПД расходятся, заявил Антонов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки обсуждалась проблема Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Москва и Вашингтон расходятся в этом вопросе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Конечно же, проблема Ирана, проблема совместного плана действий. Вы знаете, здесь мы с американскими коллегами расходимся. Мы четко выступаем за то, чтобы сохранить эту программу. Наша логика достаточно проста: есть механизм, который показал свою жизнеспособность", — сказал он журналистам.
"Очень легко в течение дня или часа разрушить замок, но его строить придется три года. Поэтому очень легко что-то разрушить, но очень сложно что-то создать. И если этот механизм, я имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий, если он функционирует, действует, то зачем его ломать? Наша позиция остается прежней: мы за то, чтобы этот план действовал, за поиск решений, компромиссов по другим вопросам", — добавил он.
Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.
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