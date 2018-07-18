В группу сотрудничества РФ — США могут войти представители энергетических компаний

По его словам, на данный момент «очень трудно сказать, из кого именно будет состоять группа». «Могу себе только примерно представлять, — отметил он. — Это конечно энергетика, проблемы стали, алюминия — тарифов в этой области».