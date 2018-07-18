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В группу сотрудничества РФ — США могут войти представители энергетических компаний
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В группу сотрудничества РФ — США могут войти представители энергетических компаний 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Представители энергетической, сталелитейной и алюминиевой промышленности могут войти в создаваемую российско-американскую рабочую группу по сотрудничеству. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге в МИД РФ посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, на данный момент «очень трудно сказать, из кого именно будет состоять группа». «Могу себе только примерно представлять, — отметил он. — Это конечно энергетика, проблемы стали, алюминия — тарифов в этой области».
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на переговорах в Хельсинки в понедельник договорились о создании рабочей группы высокого уровня с участием представителей бизнеса двух стран для развития экономического сотрудничества.
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