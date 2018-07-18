Россия и США как ядерные державы не имеют права ссориться, заявил Антонов 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия и США как ядерные державы не имеют права ссориться и должны сотрудничать для укрепления мира, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
" (Президент США) Дональд Трамп сказал, если вы помните, 90% всех ядерных вооружений в руках России и США. Две такие страны, две великие страны, как Россия и США, просто не имеют права на то, чтобы ссориться. Как сказано в статуте ООН, они должны сотрудничать для укрепления мира и безопасности", — заявил Антонов журналистам.