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Россия и США как ядерные державы не имеют права ссориться, заявил Антонов
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Россия и США как ядерные державы не имеют права ссориться, заявил Антонов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия и США как ядерные державы не имеют права ссориться и должны сотрудничать для укрепления мира, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
" (Президент США) Дональд Трамп сказал, если вы помните, 90% всех ядерных вооружений в руках России и США. Две такие страны, две великие страны, как Россия и США, просто не имеют права на то, чтобы ссориться. Как сказано в статуте ООН, они должны сотрудничать для укрепления мира и безопасности", — заявил Антонов журналистам.
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