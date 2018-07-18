«Загрузка украинской трубы зависит не от России»: эксперт удивился расчетам Киева на трехсторонней встрече по газу

Вячеслав Кулагин. Украине нельзя требовать от России загрузки 140 млрд кубов в год или каких-то других объемов транзита, так как они зависят исключительно от спроса на российский газ в Европе. При этом прокачка 10-15 млрд кубов уже считается целесообразной, отмечает директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН

Трехсторонняя встреча по газу в Берлине

Представители России, Украины и Еврокомиссии встретились в Берлине для обсуждения будущих объемов транзита газа через Украину после 2019 года. Как заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак , будущие объемы пока не определены, и еще будут прорабатываться экспертами, но стороны обменялись исходными позициями.

При этом в ЕК настаивают, чтобы объем транзита по этому маршруту оставался «коммерчески целесообразным» для Киева. Что касается расчетов Украины, то накануне трехсторонней встречи их представил «Нафтогаз» , заявивший о готовности предложить тариф на транзит газа ниже стоимости прокачки через «Северный поток — 2» в 2,3 раза в случае полной загрузки украинской ГТС. Речь идет о прокачке 141 млрд кубометров газа в год.

«По прошлому опыту можно предположить, что переговоры по газу наверняка будут длительными и сложными. При этом как вчера отметил президент Путин, разрешаться ситуация будет с учетом окончательных договоренностей в рамках Стокгольмского арбитража. Нельзя забывать, что у нас и там одновременно продолжается разбирательство.

Позиция Украины в данном случае несколько удивляет, потому что с одной стороны они требуют поднятия стоимости текущего транзита, так как он якобы занижен, но в с другой стороны предлагая в будущем его снизить сразу в несколько раз. Что касается экономически целесообразных объемов, то данный вопрос связан с целым рядом неопределенностей, поскольку украинская ГТС работает не только на транзит, но и на поставки внутренним потребителям», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Если речь в данном случае идет именно о транзите газа, то можно просто закрыть несколько труб и не тратить на них деньги, тогда расходы на эксплуатацию этого транзита снизятся. По мнению Кулагина, здесь возможно много вариантов, а расчеты и оценки экспертов могут кардинально расходиться.

Европейский спрос на газ

В свою очередь ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предполагает, что вместо 140 млрд в 2020 году через Украину пойдет в лучшем случае около 40-50 млрд кубов газа. В дальнейшем по мере ввода обходных газопроводов данный объем также будет снижаться. Кулагин же называет прокачку 10-15 млрд кубов газа уже экономически целесообразным решением при условии приемлемых тарифов.

«Поставка дополнительных объемов полностью зависит от европейского спроса и импорта. При наполненности других маршрутов Украина становится тем звеном, через которое российский газ пойдет в Европу. Здесь нужно следить за рынком, так как в последнее 7-8 лет изменение спроса на газ из России колебалось десятки млрд кубических метров. Нынешние договоренности должны предполагать такую гибкость поставок.

В то же время и европейские потребители сейчас сосредоточились на строительстве спотового рынка и краткосрочной торговле. А в этих условиях никаких гарантий по поводу объемов приобретаемого газа они давать не станут. Если же мы существуем в условиях рыночной неопределенности и должны держать под спрос Европы резервные мощности в добыче, то и Украина должна существовать в аналогичных условиях рыночной неопределенности», — уверен Вячеслав Кулагин.