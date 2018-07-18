Яковенко сравнил военные расходы НАТО и России

По его словам, он ознакомился с данными Международного института Стратегических исследований и выяснил, что США тратят на армию $700 млрд ежегодно.

«Затем я проверил те же данные по НАТО, общие расходы составляют примерно $1 трлн. Для сравнения — Россия тратит на оборону $46 млрд, то есть разница в 20 раз», — отметил дипломат.