Яковенко сравнил военные расходы НАТО и России 

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сравнил расходы на оборону Соединённых Штатов, НАТО и России.
По его словам, он ознакомился с данными Международного института Стратегических исследований и выяснил, что США тратят на армию $700 млрд ежегодно.
«Затем я проверил те же данные по НАТО, общие расходы составляют примерно $1 трлн. Для сравнения — Россия тратит на оборону $46 млрд, то есть разница в 20 раз», — отметил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал НАТО увеличить оборонные взносы, доведя их до 4% от ВВП. Ряд европейских лидеров, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступили против данной идеи.