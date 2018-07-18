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Несопоставимые расходы: НАТО тратит на оборону в десятки раз больше чем другие страны
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Несопоставимые расходы: НАТО тратит на оборону в десятки раз больше чем другие страны 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Бюджеты североатлантического военного альянса и российской армии сравнил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
Согласно данным Международного института стратегических исследований, общие расходы НАТО составляют около 1 трлн. долларов. Россия на оборону своих границ тратит 46 млрд долларов. Разница в 20 раз, отметил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, который ознакомился со статистикой.
Соединенный Штаты Америки тоже довольно щедры в отношении своей «военной машины» и ежегодно тратят на оборонные цели 700 млрд долларов. Ранее лидер США Дональд Трамп призвал руководство НАТО увеличить оборонные взносы и довести их до 4% ВВП. В ряде европейских стран призадумались над инициативой Трампа и отказались от осуществления огромных выплат. Одним из первых, против высказался президент Франции Эммануэль Макрон.
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