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Россия и США могли бы развивать сотрудничество по Сирии, заявил Антонов
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Россия и США могли бы развивать сотрудничество по Сирии, заявил Антонов
РИА Новости
36 минут назад
Комментарии
РОССИЯ
И
США
МОГЛИ БЫ НАЙТИ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
СИРИИ
— ПОСОЛ РФ В ВАШИНГТОНЕ АНТОНОВ
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