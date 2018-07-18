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Россия и США могли бы развивать сотрудничество по Сирии, заявил Антонов
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Россия и США могли бы развивать сотрудничество по Сирии, заявил Антонов 

РИА Новости 36 минут назад
РОССИЯ И США МОГЛИ БЫ НАЙТИ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СИРИИ — ПОСОЛ РФ В ВАШИНГТОНЕ АНТОНОВ
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