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ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости Только что
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберное оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Пришиб и Желобок. Всего по территории самопровозглашенной республики выпустили 95 снарядов. Обстрелы велись с позиций украинских силовиков в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Причепиловка.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Представители операции объединенных сил Украины в Донбассе, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 36 случаев обстрела своих позиций в регионе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.
Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "36 раз открывали огонь" по украинским позициям. "В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", — говорится в сообщении.
Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, один ополченец погиб, четверо ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.
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