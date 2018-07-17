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Трампа критикуют за отсутствие жесткости по отношению к Путину
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Трампа критикуют за отсутствие жесткости по отношению к Путину 

Аргументы Недели 21 час назад
Американского лидера Дональда Трампа начали критиковать после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. СМИ считают, что глава США был недостаточно жестким по отношению к коллеге.
В изданиях появилась информация о том, что Трамп полностью проигнорировал советы, которые ему давали сотрудники администрации. Президента Штатов призывали занять более жесткую позицию в беседе с Путиным, передает газета Washington Post, ссылаясь на источники. Оказалось, что Дональд Трамп перед саммитом получил материалы на ста страницах, в которых объяснялась польза выстраивания более сурового диалога с главой РФ, однако все высказывания американского лидера в рамках переговоров противоречили намеченному плану.
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Аргументы Недели: последние новости
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