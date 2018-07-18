«Политика страха» — Обама раскритиковал действия Трампа

Действия Трампа Обама раскритиковал выступая в Йоханнесбурге на церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения яркого южноафриканского политика Нельсона Манделы

По словам экс-президента США, в последнее время в прессе появляется «все больше головокружительных заголовков, вселяющих беспокойство».

Барак Обама заявил, что в США сейчас началась «политика страха, недовольства и косности». И отметил, что нормы и общественные институты, «которые придают демократии смысл», стремятся подорвать те, кто в настоящее время находится у власти в стране.