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«Политика страха» — Обама раскритиковал действия Трампа
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«Политика страха» — Обама раскритиковал действия Трампа 

Пятый канал 18 июля 2018
Фото: Пятый канал
Бывший американский президент Барак Обама подверг критике политику, продвигаемую действующим президентом США Дональдом Трампом, пишет издание «Известия».
Действия Трампа Обама раскритиковал выступая в Йоханнесбурге на церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения яркого южноафриканского политика Нельсона Манделы.
По словам экс-президента США, в последнее время в прессе появляется «все больше головокружительных заголовков, вселяющих беспокойство».
Барак Обама заявил, что в США сейчас началась «политика страха, недовольства и косности». И отметил, что нормы и общественные институты, «которые придают демократии смысл», стремятся подорвать те, кто в настоящее время находится у власти в стране.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что после встречи с Владимиром Путиным президента США на родине обвинили в государственной измене.
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