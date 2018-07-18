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Обама раскритиковал Белый дом за «политику страха»
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Обама раскритиковал Белый дом за «политику страха» 

Мир24 40 минут назад
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединенных Штатов, косвенно обвинив в неудачах действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
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