Украина получит от США 200 млн долларов на военную технику

США выделит 200 миллионов долларов Киеву на подготовку военнослужащих и закупку военной техники.

Пентагон объявил о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере 200 млн долларов на дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], техники и предоставление консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", — цитирует ТАСС официальное заявление пресс-службы министерства обороны США.

С учетом этой суммы США выделит Киеву порядка 1 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.