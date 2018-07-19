На военный парад в США потратят рекордную сумму

Запланированный на 10 ноября военный парад в Вашингтоне обойдется американскому бюджету примерно в 12 миллионов долларов. Это немногим меньше расходов на отмененные совместные учения США Южной Кореей , которые Дональд Трамп называл «невероятно дорогостоящими».

Отметим, что парад в столице Соединенных Штатов поручил провести именно президент США.

Представители различных родов войск пройдут от Белого дома до Капитолийского холма. По улицам также проедет различная военная техника. В конце парада над Вашингтоном пролетят самолеты американских ВВС, пишет ТАСС со ссылкой на CNN

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году. В нем приняли участие почти 8 тысяч военнослужащих.