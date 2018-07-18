Обама предупредил о распространении «политики страха» в США

Бывший президент США Барак Обама во время выступления в Йоханнесбурге ЮАР ) заявил, что в США набирает популярность «политика сильной руки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст выступления Обамы.

Экс-президент отметил, что в настоящее время новости приносят все больше «головокружительных, вселяющих беспокойство» заголовков.

"Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми", — сказал Обама.

Также, по его мнению, в данный момент набирает популярность «политика сильной руки», которая угрожает американским демократическим институтам.

При этом Обама не стал называть никаких имен из нынешней администрации Белого дома.