Пушков высказался на тему переменчивой риторики Трампа

16 июля на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным Хельсинки Трамп заявил, что у него не было оснований предполагать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Это высказывание вызвало большое количество критики в американских СМИ, впоследствии глава США заявил, что оговорился.

"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в Ганновере ", — написал Пушков.

По мнению сенатора, «в политике маневры неизбежны». При этом он настоял, что большую важность имеет возможный прогресс по обсуждавшимся на саммите «направлениям». По словам Пушкова, «мяч на стороне США».