Ещё
Пушков высказался на тему переменчивой риторики Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков высказался на тему переменчивой риторики Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не впервые меняет свою риторику, когда возвращается в Соединенные Штаты из официальных иностранных поездок. Об этом политик написал в своем твиттере.
16 июля на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что у него не было оснований предполагать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Это высказывание вызвало большое количество критики в американских СМИ, впоследствии глава США заявил, что оговорился.
"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в Ганновере", — написал Пушков.
По мнению сенатора, «в политике маневры неизбежны». При этом он настоял, что большую важность имеет возможный прогресс по обсуждавшимся на саммите «направлениям». По словам Пушкова, «мяч на стороне США».
Газета.Ru: последние новости
Обама предупредил о распространении "политики страха" в США Захарова ответила на слова Трампа о зависимости ФРГ от России Могерини и Помпео обсудили ситуацию на Украине
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете15
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины30
Трамп ответил на обвинения в предательстве11
Названа причина скорого уничтожения интернета10
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение