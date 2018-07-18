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Bloomberg: США могут ввести пошлины на уран после расследования по импорту
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Bloomberg: США могут ввести пошлины на уран после расследования по импорту 

Газета.Ru 1 час назад
Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование по импорту урана в страну. Если она придет к выводу, что его импорт вредит экономике, то на уран будут введены пошлины, пишет Bloomberg со ссылкой на трех источников.
Отмечается, что производители урана в США покрывают около 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное ввозится в страну. Среди лидеров по импорту — Россия, Казахстан и Канада.
По данным агентства, местные производители хотят занять около 25% рынка. В январе компании США по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy попросили министерство торговли провести расследование о возможном вреде импорта.
Ранее сообщалось, что Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США.
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