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WP: Трамп расстроился медленным прогрессом по КНДР
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WP: Трамп расстроился медленным прогрессом по КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном приведет к более быстрому прогрессу по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом пишет газета The Washington Post.
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