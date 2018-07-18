Трамп: Россия заверила США в полной поддержке усилий по денуклеаризации КНДР

Трамп подтвердил, что проблематика денуклеаризации Корейского полуострова стала одним из вопросов повестки дня российско-американского саммита, состоявшегося в понедельник в Хельсинки . «Крупной темой обсуждения стала Северная Корея и необходимость для нее ликвидировать свои ядерные вооружения», — сказал руководитель американской администрации.

"Россия заверила нас (США) в своей поддержке. Президент [России Владимир] Путин заявил, что согласен со мной на 100%, и что они (россияне) сделают все необходимое, чтобы попробовать добиться этого (свертывания ядерных разработок Пхеньяна )", — отметил Трамп.

При этом он утверждал, что Вашингтон «не торопится» на переговорах с Пхеньяном и не ставит перед собой «ограничение по времени» применительно к данному процессу. «Обсуждения идут чрезвычайно хорошо

Санкции [Вашингтона против Пхеньяна] сохраняются, заложники (содержавшиеся в заключении в КНДР граждане США) возвращены, [ядерных] испытаний нет, ракетных запусков нет на протяжении девяти месяцев, мне кажется, [двусторонние] отношения очень хороши, так что посмотрим, как пойдут дела», — сказал хозяин Белого дома.

"Президент Путин будет вовлечен в том смысле, что он — с нами. Он бы хотел, чтобы это произошло", — добавил Трамп, имея в виду денуклеаризацию КНДР.

Вклад РФ в денуклеаризацию

Вместе с тем президент РФ в интервью телеканалу Fox News отметил, что тема КНДР поднималась в ходе его встречи с Трампом в Хельсинки. «Мы говорили о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в Северной Корее», — рассказал Путин. По словам президента РФ, Трамп «сделал очень много для урегулирования» ситуации вокруг КНДР. «Но для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», — констатировал Путин.

В понедельник в финской столице состоялась первая за время пребывания у власти нынешнего главы администрации США полноформатная российско-американская встреча на высшем уровне.