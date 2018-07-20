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Помпео заявил об оптимизме Трампа по поводу денуклеаризации КНДР
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Помпео заявил об оптимизме Трампа по поводу денуклеаризации КНДР 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ООН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении денуклеаризации Корейского полуострова, но для этого понадобится ввести санкции, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео журналистам.
"Президент Трамп по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив денуклеаризации Северной Кореи. Я тоже… Но для этого понадобится полномасштабное введение санкций", — сказал он.
Помпео добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын должен выполнить личные обещания, которые он дал Трампу на их встрече в Сингапуре.
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