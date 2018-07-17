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Новак заявил, что «Северный поток — 2» никак не связан с вопросами ГТС Украины
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Новак заявил, что «Северный поток — 2» никак не связан с вопросами ГТС Украины 

ТАСС 57 минут назад
«Северный поток-2» является абсолютно коммерческим проектом и никак не связан с вопросами ГТС Украины — Новак.
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