Проект газопровода «Северный поток — 2» не связан с вопросами использования газотранспортной системы Украины, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Этот газопровод является «абсолютно коммерческим» проектом, который необходимо реализовать из-за заинтересованности коммерческих компаний, сказал он.
Новак также призвал ЕС «соблюдать конкурентные условия, то есть рыночный подход», а не прибегать к административным методам: запрету «Северного потока — 2» или санкциям против «тех, кто сегодня поставляет газ в Европу», передает RT.
Новак призвал не пытаться таким образом обеспечить покупку сжиженного природного газа из США. По его словам, «должен работать рынок».
Как заявил российский министр, об этом же в Хельсинки говорил президент США Дональд Трамп.
Напомним, Трамп, говоря о критике проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил, что Соединенные Штаты будут успешно конкурировать с этим трубопроводом.
Как указывала газета ВЗГЛЯД, все больше признаков того, что важнейший для России газопровод «Северный поток — 2» будет построен, а транзит газа через Украину резко упадет.
На Украине заявляли, что газотранспортную систему стоит продать, но «Северный поток» и «Турецкий поток» якобы не позволят получить устраивающую Киев цену.