Ещё
В «Нафтогазе» объяснили замену представителя на переговорах по газу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Нафтогазе» объяснили замену представителя на переговорах по газу 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
В «Нафтогазе Украины» сочли логичным решение Киева направить на газовые переговоры в Берлине главу МИД вместо главы Минэнерго. Об этом ТАСС заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
«Так решил кабмин. Но это было полностью логично, в частности, учитывая, что МИД ведет вопросы, связанные с Договором об ассоциации с ЕС", — сказал Витренко.
По его словам, Климкин будет представлять Украину и на дальнейших переговорах.
Во вторник в Берлине состоялись переговоры России, ЕС и Украины по транзиту газа в Европу. Вместо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, который ранее представлял страну в этом формате, во встрече участвовал глава МИД Павел Климкин.
Парламентская газета: последние новости
Эксперт рассказал, когда США выйдут из системного кризиса Калашников: Германия не откажется от «Северного потока — 2», несмотря на давление США Столтенберг призвал ЕС и Канаду увеличить военные расходы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии262
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе103
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Финалистку Missis World Russia забили молотком54
Трамп определился с отношением к России581
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение