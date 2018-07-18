В «Нафтогазе» объяснили замену представителя на переговорах по газу 

В «Нафтогазе Украины» сочли логичным решение Киева направить на газовые переговоры в Берлине главу МИД вместо главы Минэнерго. Об этом ТАСС заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
«Так решил кабмин. Но это было полностью логично, в частности, учитывая, что МИД ведет вопросы, связанные с Договором об ассоциации с ЕС", — сказал Витренко.
Во вторник в Берлине состоялись переговоры России, ЕС и Украины по транзиту газа в Европу. Вместо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, который ранее представлял страну в этом формате, во встрече участвовал глава МИД Павел Климкин.